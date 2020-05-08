11 сотрудников Секретной службы США заразились коронавирусом

В марте служба отчиталась об одном заболевшем в своих рядах. Однако в докладе, согласно данным на вечер четверга, указывается, что коронавирусом заражены 11 сотрудников ведомства, при этом 23 представителя Секретной службы излечились от болезни и 60 находятся на самоизоляции. Издание отмечает, что в документе не сообщается ничего о том, какие именно сотрудники Секретной службы заражены и контактировали ли они с президентом или вице-президентом.

Представитель Секретной службы Жюстин Уилан отказалась комментировать изданию информацию о количестве случаев коронавируса в ведомстве.

"С начала пандемии Секретная служба сотрудничала со всеми партнерами, занимающимися общественной безопасностью, и медицинским отделом Белого дома, для обеспечения защиты и безопасности как тех людей, которые находятся под нашей охраной, так и наших сотрудников. Секретная служба продолжает следовать указаниям CDC для обеспечения охраны здоровья и благополучия наших сотрудников и тех, с кем они контактируют", - добавила представитель ведомства.