Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию
В Белом доме назвали США и Великобританию победителями нацизма. Соответствующее заявление опубликовано в Instagram-аккаунте администрации США в субботу, 9 мая, пишет «Лента.ру».
В поздравительном сообщении сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами».
«Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — указывает пресс-служба Белого дома.
Советский Союз в публикации не упоминается.