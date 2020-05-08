В Азербайджане выявлено 143 новых случаев заражения коронавирусом, 44 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о гибели трех пациентов (1942, 1944 и 1956 г.р.), у которых был выявлен коронавирус.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2422 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1620 человек вылечились, 31 скончался, 771 продолжает лечение в больницах особого режима. Состояние 29 из них оценивается как тяжелое, 41 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период проведено 188 950 тестов на коронавирус.