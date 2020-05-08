«Вторая волна в результате смягчения карантинного режима ожидаема. Сегодняшняя статистика дает нам основание полагать, что нет необходимости в повторном ужесточении карантинного режима. В метро также внедрены специальные правила для пассажиров».

Об этом заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

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В Азербайджане осуществлены первые работы по лечению зараженных коронавирусом иммунной плазмой, сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что у вылеченных пациентов взята иммунная плазма, которая введена уже двум тяжелым реанимационным больным: «О результатах будет сообщено дополнительно».

«Мы готовы к увеличению случаев инфицирования. Это связано и с безответственным отношением наших граждан к данному вопросу. В настоящее время у нас 771 активный больной, выздоровел 1621 человек. В интенсивной терапии у нас 22 больных, 9 из них подключены к ИВЛ», - сказал Рамин Байрамлы.