Рамин Байрамлы: «Нет необходимости в повторном ужесточении карантина» обновлено 18:18
«Вторая волна в результате смягчения карантинного режима ожидаема. Сегодняшняя статистика дает нам основание полагать, что нет необходимости в повторном ужесточении карантинного режима. В метро также внедрены специальные правила для пассажиров».
Об этом заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.
* * * 17:51
В Азербайджане осуществлены первые работы по лечению зараженных коронавирусом иммунной плазмой, сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что у вылеченных пациентов взята иммунная плазма, которая введена уже двум тяжелым реанимационным больным: «О результатах будет сообщено дополнительно».
«Мы готовы к увеличению случаев инфицирования. Это связано и с безответственным отношением наших граждан к данному вопросу. В настоящее время у нас 771 активный больной, выздоровел 1621 человек. В интенсивной терапии у нас 22 больных, 9 из них подключены к ИВЛ», - сказал Рамин Байрамлы.
* * * 17:48
«В последние дни во время проведения тестов наблюдается 2,1 процента заражения коронавирусом», - заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы сказал, что умер один человек в возрасте 40-49 лет: «43% умерших – это люди в возрасте 60-69 лет, 14% - в возрасте 70-79 лет».
Председатель правления TƏBİB отметил, что девиз «Evdə qal» остается в силе: «Мы также призываем наших граждан быть ответственными».
* * * 17:38
«Показатель инфицирования составил в Баку 47,5%, в Гянджинско-газахском регионе 13,5%, в центральных районах 10,2%, в Лянкяранском регионе 9,4%. Удельный вес лиц, приехавших из-за границы, в общей статистике инфицирования составил 9,1%», - сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он сказал, что показатель инфицирования приехавших из-за границы (9,1%) свидетельствует о том, что важно помещать их на карантин: «В Баку наибольший показатель инфицирования отмечен в Ясамальском и Насиминском районах».
* * * 17:28
«6-12 апреля наблюдался пик графика заражений коронавирусом», - сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы сказал, что по мере выхода из строгого карантинного режима увеличивается вероятность второй волны.
«Мы заранее готовы к этой волне. Все научно-статистические анализы показывают, что нас ожидает вторая волна», - сказал Рамин Байрамлы.
Рамин Байрамлы также сказал, в Азербайджане активно растет число инфицированных коронавирусом.
По его словам, в основном факты инфицирования выявлены в Баку, Гяндже, Евлахе, Апшероне, Кюрдамире, Товузе и Ширване.
* * * 17:16
«На прошлой неделе продолжалось осуществление соответствующих мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом. Состоялось также открытие первой больницы модульного типа, построенной по распоряжению президента», - сказал сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что эта больница позволила расширить коечный фонд: «Таким образом, у нас не возникнет никаких проблем с лечением больных с соматической патологией».
Председатель правления TƏBİB отметил, что на заседании Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, проведенном на этой неделе, были даны ответы на вопросы депутатов: «Плазма выздоровевших больных применяется в лечении тяжелобольных. О результатах лечения будет сообщено в ближайшие дни».
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В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проводится брифинг для журналистов с участием представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи и председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамина Байрамлы.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе брифинга члены Штаба ответят на вопросы представителей СМИ.