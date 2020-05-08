Рамин Байрамлы: В Азербайджане нет дефицита защитных масок

Поскольку использование защитных масок является обязательным, может возникнуть проблема с их дефицитом, но в данный момент проблемы нехватки масок нет. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, все аптеки обеспечены защитными средствами, в том числе масками: "По инструкции маски могут быть изготовлены дома, и их также можно использовать".