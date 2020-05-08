Глава TƏBİB о введении ограничений в праздничные и выходные дни

«Агитационные материалы в связи с коронавирусом будут вывешены на всех остановках, объектах общепита». Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что граждане должны соблюдать эти правила в полной мере: «Наши граждане должны относиться к этому с полной ответственностью».

Председатель правления TƏBİB сказал, что активные граждане, в том числе и журналисты, должны стать активными пропагандистами правил в социальных сетях.

«Мы ждали роста инфицирования после выхода из жесткого карантина. Но в этом большую роль играет и безответственность граждан. Метро уже открыли. Мы видим, что у банков, в маркетах люди не надевают медицинские маски, не соблюдают социальную дистанцию. Поэтому Оперативный штаб опубликовал брошюры», сказал Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы довел до сведения, что в братской Турции в конце недели движение ограничивают: «Возможно, мы обратимся в Оперативный штаб в связи с введением ограничений в праздничные дни и в конце недели».