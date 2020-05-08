Теймур Раджабов одержал первую победу на Кубке наций

Сегодня в онлайн-турнире по быстрым шахматам Кубок наций, организованном Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), играются заключительные туры предварительной стадии.

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, являющийся лидером сборной Остального мира, в 9-м туре одержал свою первую победу на турнире. Он белыми фигурами обыграл россиянина Владислава Артемьева. Матч между сборными Остального мира и России завершился вничью 2:2.

В 10-м туре, который также будет сыгран сегодня, сборная Остального мира встретится с командой Европы, которая перед последним туром предварительной стадии с 12 очками занимает 2-е место. Лидирует Китай, у которого 17 очков. На 3-м месте сборная США – 11 очков. В нижней части турнирной таблицы располагаются Россия (6 очков), Индия (5) и Остальной мир (3).

Справедливости ради надо сказать, что Раджабов оказался в сравнительно слабой команде. Вместе с ним играют иранец Алиреза Фируджа, египтянин Амин Бассем, украинка Мария Музычук, перуанец Хорхе Кори и Динара Садуакассова из Казахстана. Капитаном команды является президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Напомним, что в первых восьми турах Раджабов сыграл вничью с китайцем Ванг Хао, индийцем Вишванатаном Анандом, американцем Хикару Накамурой, французом Максимом Вашье-Лягравом, а также уступил россиянину Яну Непомнящему, китайцу Динь Лижэню и все тому же Ананду. 8-й тур Теймур пропустил.

После заключительного 10-го тура лучшие две команды станут участниками Суперфинала, который состоится завтра. Уже понятно, что в решающем матче сыграет Китай. Ему будет противостоять либо Европа, либо США.

Общий призовой фонд турнира равен 180 тысячам долларов. Партии Кубка наций проходят с контролем времени в 25 минут с десятисекундным добавлением после каждого сделанного хода.