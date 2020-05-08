В отношении Рафика Байрамова и Закира Султанова выдвинуты обвинения по статьям 308 (Превышение должностных полномочий) и 179 (Присвоение) УК Азербайджана, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Решением суда в отношении задержанных высокопоставленных чиновников избрана мера пресечения в виде ареста с кроком на 4 месяца.

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Бывший заместитель министра культуры Рафик Байрамов и экс-начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закир Султанов доставлены в суд, где по представлению СГБ будет рассмотрена мера пресечения в их отношении, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Представление СГБ рассмотрит суд под председательством судьи Шахина Абдуллаева.

Напомним, что накануне оба чиновника были задержаны в ходе операции Службы государственной безопасности в Министерстве культуры.

Сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева задержанные чиновники были уволены с занимаемых должностей.