Оперштаб: Открытие крупных торговых центров до конца мая не ожидается

Вопрос открытия крупных торговых центров стоит на повестке, в связи с этим идут обсуждения. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По его словам, открытие крупных торговых центров не ожидается до конца мая.

«Но, конечно, Оперативный штаб при Кабинете министров проанализирует всю статистику и примет решение в связи с этим. Вполне возможно, что в ближайшие дни торговые центры откроются. Однако могут быть введены ограничения в зонах, которые могут увеличить количество заражений, таких как детские развлекательные центры и объекты общественного питания», - сказал он.