Европа откроет внешние границы 15 июня

Еврокомиссия назвала возможный срок открытия внешних границ Европы. Им может стать 15 июня. Соответствующие рекомендации содержатся в сообщении органа, которое размещено на его сайте, пишет «Лента.ру».

«Сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в ЕС», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что открывать внешние границы стран Шенгенской зоны для «несущественных» поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри ЕС.

В настоящее время некоторые страны ЕС начали открывать границы на двусторонней основе, ориентируясь на количество зараженных в тех или иных сопредельных государствах.