Azersun Holding, проявляющий уважение к истории нашей страны и реализующий в этом направлении различные проекты, в очередной раз остался верен своим традициям. По случаю 75-й годовщины победы над фашизмом, одержанной также благодаря участию 640 тысяч наших соотечественников в ВОВ, от имени Группы компаний к памятнику дважды Героя Советского Союза Ази Асланова были возложены цветы. Наряду с этим со стороны Azersun Holding ветеранам и сотням малоимущих семей были вручены продовольственные пайки.

Отметим, что азербайджанский народ в чрезвычайных условиях и ценой больших потерь сыграл важную роль в победе над врагом. Многие из 640 тысяч мобилизованных на фронт погибли или пропали без вести, 123 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, а тысячи награждены различными орденами и медалями.

Азербайджан в тот период являлся главным поставщиком топлива в Советском Союзе, что считается одним из трех основных факторов победы во Второй мировой войне. Именно наша страна обеспечила поставку более 70% нефти, 80% бензина и 90% смазочных масел, сыграв беспрецендентную роль в победе над фашизмом.

Несмотря на то, что некомпетентные лица, возглавившие нашу страну в первые годы независимости, отодвинули День Победы 9 Мая на второй план, после прихода к власти в 1993 году общенационального лидера Гейдара Алиева им была дана достойная оценка этому историческому дню.

В 1994 году общенациональный лидер подписал особый Указ об оказании государственной помощи ветеранам. Этим лицам, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю Азербайджана и всего мира, постоянно оказывается забота и поддержка. Общенациональный лидер говорил о ветеранах: «Ветераны - наш золотой фонд. Они достойны особой заботы и уважения». Он также отмечал, что заботливое отношение к этим людям является обязанностью каждого честного азербайджанца и государства.