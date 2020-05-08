Описано будущее городов в эпоху постпандемии

Сценариев развития существует очень много, отмечает Мельникова. «Мне кажется, что город в эпоху постпандемии — это, в первую очередь, пешеходный город. Это город, который должен будет обеспечить возможность восстановиться после стресса, в котором мы все сейчас находимся», — предположила она.

Одним из инструментов психологической разгрузки для горожан могут стать парки. «И речь не только про то, чтобы проводить в них какие-то мероприятия, но и про то, что они должны стать безопасными, всесезонными пространствами, где мы сможем хотя бы видеть друг друга», — полагает Мельникова.

Горожане, по ее мнению, будут больше думать о том, как общественные пространства могут способствовать шумоизоляции и улучшению экологии в городе. Здания же станут «динамичными надстраиваемыми системами», на первых этажах которых могут появиться рабочие пространства, куда люди будут спускаться из своих квартир.

«В городе эпохи "постпандемии" мы будем относиться друг к другу бережно и ценить жизнь в моменте», — заключила Мельникова.