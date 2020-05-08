В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа, передает Росбалт.
По его словам, это осложнение инфекции стало новым для региона и уже унесло жизни троих детей в возрасте от одного года.
Куомо подчеркнул, что коронавирус был выявлен у десятков детей, 73 из которых тяжело переносят заболевание.
«Есть 73 случая, которые сейчас департамент здравоохранения изучает. Но болезнь забрала жизни трех молодых ньюйоркцев», — сказал Куомо.
Губернатор подчеркнул, что у нескольких школьников в возрасте 6-11 лет проявились осложнения, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, однако не было проблем с дыханием.