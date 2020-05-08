Зеленский рассказал, чего ждет от Саакашвили на новом посту

Опыт и инвестиционные связи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, назначенного на пост главы Исполнительного комитета реформ, могут помочь на его новой должности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Закарпатскую область, сообщает «Укринформ».

По словам главы украинского государства, в Грузии за время президентства Саакашвили значительно сократилось число коррупционных махинаций и была создана современная таможня. «Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других — и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь — реформа таможни», — отметил Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что экс-президент Грузии имеет «достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами», что сможет помочь Украине реформироваться в правильном направлении.