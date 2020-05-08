Ожесточенные бои в Ливии
Ожесточенные бои между войсками признанного ООН правительства национального согласия Ливии и незаконными формированиями Халифы Хафтара продолжаются к югу от Триполи.
Как сообщает Anadolu, в штабе операции «Гнев вулкана», проводимой силами ПНС, заявили, что правительственные силы атаковали наемников Хафтара в районе Салахаддин.
По словам очевидцев, интенсивные бои ведутся также в районах Абу-Селим и Хадба. В районе лагеря беженцев Ярмук уничтожены два РСЗО «Град».
Накануне, 9 мая, наемники Хафтара подвергли массированному ракетному обстрелу столичный аэропорт Митига и ряд районов Триполи.