Ожесточенные бои в Ливии

Ожесточенные бои между войсками признанного ООН правительства национального согласия Ливии и незаконными формированиями Халифы Хафтара продолжаются к югу от Триполи.

Как сообщает Anadolu, в штабе операции «Гнев вулкана», проводимой силами ПНС, заявили, что правительственные силы атаковали наемников Хафтара в районе Салахаддин.

По словам очевидцев, интенсивные бои ведутся также в районах Абу-Селим и Хадба. В районе лагеря беженцев Ярмук уничтожены два РСЗО «Град».

Накануне, 9 мая, наемники Хафтара подвергли массированному ракетному обстрелу столичный аэропорт Митига и ряд районов Триполи.

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