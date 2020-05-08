Шеф-повар рассказал, как готовят блюда для Путина

Продукты, которые подают на стол президента РФ, проверяют в лаборатории, сами блюда готовят на специальной кухне федеральной службы охраны или же в присутствии санитарного врача, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях. Там же вообще есть спецкухня, и кормит его ФСО, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач», — ответил Бухаров на вопрос о вкусовых предпочтения первых лиц РФ при подготовке приемов.

«Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу», — добавил Бухаров.

