Банк Республика поддержал уязвимые группы населения в день рождения Гейдара Алиева

Банк в 97-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева продолжил свою деятельность по безвозмездной передаче материалов, оборудования и другого имущества безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам в различных регионах страны.

Банк Республика, активно поддерживающий развитие в Азербайджане микро-, малого и среднего предпринимательства, следуя призыву президента страны Ильхама Алиева, запустил очередной проект по организации самозанятости уязвимых групп населения.

На этот раз банк встретился с уязвимыми группами населения в Губинском, Ленкоранском, Бардинском и Закатальском районах и подписал соглашения о предоставлении им бесплатного оборудования для поддержки самозанятости в различных секторах экономики.

Следует отметить, что эти меры осуществляются в рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Центральным банком Азербайджана и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или, позвонив по номеру 144.