В России уже более 200 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах и 88 летальных исходов, сообщает российский оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Полностью выздоровели за сутки 2 390 человек.

Суточный прирост числа зараженных превышает отметку в 10 000 уже восьмой день подряд. В четверг был установлен рекорд — коронавирус был подтвержден у 11 231 человека.

В стране уже зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции, пишет Интерфакс. Россия на пятом месте по общему числу заболевших, однако разрыв с Великобританией (четвертое место, 215,8 тыс.) и Италией (третье место, 218,2 тыс.), по последним данным Университета Джонса Хопкинса, продолжает сокращаться.