Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили могилу Гейдара Алиева

Сегодня отмечается 97-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает АзерТАдж, в день рождения спасителя азербайджанского народа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева возложили цветы к могиле Гейдара Алиева, почтили память великого лидера.

Затем глава государства и его супруга почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и возложили цветы к ее могиле.

Президент и первая леди также возложили цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.