Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 12:18

Президент Трамп объявил, что следующая неделя будет решающей в освобождении Америки от коронавируса. Но вместо этого лидер страны и его окружение с ужасом обнаружили смертельный вирус у себя под носом - в Белом доме.

В середине прошлой недели Трамп закончил свою собственную изоляцию и отправился в поездку по ряду штатов, что должно было ознаменовать «открытие» Америки после полутора месяцев картина. Но через день после этого стало известно, что коронавирус подцепил его камердинер. А еще два дня спустя позитивную реакцию на вирус дал тест, проведенный у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер. Наконец, зараженной оказалась и личная помощница дочери президента Иванки Трамп. Первым коронавирус был обнаружен у одного из сотрудников Белого дома еще в марте. Как считает телеканал CNN, начало массового заражения в цитадели американской власти было лишь вопросом времени. Сотрудники администрации президента, несмотря на обнародованные рекомендации, не носили ни масок, ни резиновых перчаток, не говоря уже о соблюдении дистанцирования, что, конечно, действительно трудно осуществлять на практике. И вот результат - пандемия ударила в самое сердце Белого дома, в его известное на весь мир Западное крыло, где проходят регулярные брифинги перед десятками аккредитованных журналистов, которые, кстати, также не носят масок. И это весьма опасно для руководства страны. Кэти Миллер сопровождает вице-президента Пенса в его в поездках по стране и присутствует рядом в так называемой Ситуационной комнате, где проходят совещания высшего руководства страны. Прямая угроза есть для самого президента, ведь камердинеру из числа военных ВВС приходится доставлять ему еду и напитки, в частности, любимую президентом диетическую «Пепси-Колу». Узнав о болезни помощника, Трамп пришел в ярость. Как такое могло получиться, что заболел человек, имеющий непосредственный «доступ к телу»? Камердинеру не разрешается покидать Белый дом. Каждый вечер резиденция президента подвергается тщательной обработке. Сотни сотрудников регулярно проходят тестирование от коронавируса. Но ответа на вопрос, откуда взялась зараза, нет.

Неприятно еще и то, что подлый вирус словно играет с людьми. В феврале Трамп присутствовал на свадьбе Кэти Миллер с его политическим советником Стивеном Миллером. Теперь выясняется, что у него тоже коронавирус, хотя накануне проведенный тест дал отрицательный результат. Между тем Стивен Миллер пишет большинство речей для президента, а потом показывает их зятю Трампа Джареду Кушнеру, то есть находится с ним в непосредственном контакте. У дочери президента Иванки, супруги Кушнера, правда, ситуация не столь драматическая. Ее помощница в течение последних недель работала дистанционно и, вроде бы, прямой опасности не представляла. После того, как несколько людей в окружении президента и его вице оказались зараженными, сам Трамп и Пенс срочно были протестированы. К счастью, вирус у них не был обнаружен. Однако ни тот ни другой не соблюдают никаких мер предосторожности. В минувшую пятницу во время визита в вашингтонский мемориал ветеранам Второй мировой войны на лице Трампа не было маски, хотя все приглашенные конгрессмены и сенаторы накануне прошли тесты. Когда президента спросили, а кто в его окружении носит маску, он оглянулся и показал на единственного сотрудника в маске - то был фотограф Белого дома. Между тем Трамп крайне нервно реагирует, когда кто-то в его присутствии начинает чихать или кашлять.