Коронавирус добрался до сердца Белого дома наша корреспонденция

Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон

Президент Трамп объявил, что следующая неделя будет решающей в освобождении Америки от коронавируса. Но вместо этого лидер страны и его окружение с ужасом обнаружили смертельный вирус  у себя под носом - в Белом доме.

Окружение первых лиц США стали носителями заразного вируса

В середине прошлой недели Трамп закончил свою собственную изоляцию и отправился в поездку по ряду штатов, что должно было ознаменовать «открытие» Америки после полутора месяцев картина. Но через день после этого стало известно, что коронавирус подцепил его камердинер. А еще два дня спустя позитивную реакцию на вирус дал тест, проведенный у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер. Наконец, зараженной оказалась и личная помощница дочери президента Иванки Трамп.

Первым коронавирус был обнаружен у одного из сотрудников Белого дома еще в марте. Как считает телеканал CNN, начало массового заражения в цитадели американской власти было лишь вопросом времени. Сотрудники администрации президента, несмотря на обнародованные рекомендации, не носили ни масок, ни резиновых перчаток, не говоря уже о соблюдении дистанцирования, что, конечно, действительно трудно осуществлять на практике.

И вот результат - пандемия ударила в самое сердце Белого дома, в его известное на весь мир Западное крыло, где проходят регулярные брифинги перед десятками аккредитованных журналистов, которые, кстати, также не носят масок. И это весьма опасно для руководства страны. Кэти Миллер сопровождает вице-президента Пенса в его в поездках по стране и присутствует рядом в так называемой Ситуационной комнате, где проходят совещания высшего руководства страны.

Прямая угроза есть для самого президента, ведь камердинеру из числа военных ВВС приходится доставлять ему еду и напитки, в частности, любимую президентом диетическую «Пепси-Колу». Узнав о болезни помощника, Трамп пришел в ярость. Как такое могло получиться, что заболел человек, имеющий непосредственный «доступ к телу»? Камердинеру не разрешается покидать Белый дом. Каждый вечер резиденция президента подвергается тщательной обработке. Сотни сотрудников регулярно проходят тестирование от коронавируса. Но ответа на вопрос, откуда взялась зараза, нет.

Сотрудники администрации президента, несмотря на обнародованные рекомендации, не носили ни масок, ни резиновых перчаток

Неприятно еще и то, что подлый вирус словно играет с людьми. В феврале Трамп присутствовал на свадьбе Кэти Миллер с его политическим советником Стивеном Миллером. Теперь выясняется, что у него тоже коронавирус, хотя накануне проведенный тест дал отрицательный результат. Между тем Стивен Миллер пишет большинство речей для президента, а потом показывает их зятю Трампа Джареду Кушнеру, то есть находится с ним в непосредственном контакте.

У дочери президента Иванки, супруги Кушнера, правда, ситуация не столь драматическая. Ее помощница в течение последних недель работала дистанционно и, вроде бы, прямой опасности не представляла.

После того, как несколько людей в окружении президента и его вице оказались зараженными, сам Трамп и Пенс срочно были протестированы. К счастью, вирус у них не был обнаружен. Однако ни тот ни другой не соблюдают никаких мер предосторожности. В минувшую пятницу во время визита в вашингтонский мемориал ветеранам Второй мировой войны на лице Трампа не было маски, хотя все приглашенные конгрессмены и сенаторы накануне прошли тесты. Когда президента спросили, а кто в его окружении носит маску, он оглянулся и показал на единственного сотрудника в маске - то был фотограф Белого дома. Между тем Трамп крайне нервно реагирует, когда кто-то в его присутствии начинает чихать или кашлять.

и Майк Пенс поставил свое здоровье на кон

Вице-президент Майк Пенс не стал надевать маску даже по время посещения столичного госпиталя, где он общался с пациентами. Второй человек у государстве, как и его босс, крайне скептически относится к идее массового тестирования. После посещения госпиталя он сказал в интервью, что никакой необходимости в прохождении ему тестирования нет, но признался, что маску в госпитале надо было бы надеть.

Трамп продолжает агитировать за «открытие» страны и уговаривает губернаторов принимать меры в этом направлении, хотя ни один из штатов не достиг уровня безопасности, при котором это стало бы возможным. В США уже свыше 77 тысяч человек умерли от коронавируса, число зараженных неумолимо приближается к полутора миллионам. Болезнь не хочет сдаваться, несмотря на благостные обещания президента о скорой победе над вирусом.

Но одновременно с расширением масштабов пандемии вся американская экономика движется к краху. Только в апреле в стране зарегистрировано 20.5 миллиона новых безработных, а всего безработица составляет 14.7 процента от занятого населения. Как считают ученые из университета Чикаго, 42 процента новых безработных потеряли свои места навсегда.

Сейчас никто в США уже не говорит о послевоенной истории страны. Как пишет The Washington Post, «страна не сталкивалась ни с чем подобным за последние 100 лет». Историки призывают извлекать уроки из печального опыта Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия. Но, впрочем, тогда у страны были другие, более разумные руководители.

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