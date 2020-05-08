92-летнего ветерана ограбили в День Победы

В России житель села Гремячинск в Бурятии напал на 92-летнего ветерана в День Победы и украл у него медаль и врученные администрацией района три тысячи рублей, пишет Лента.ру со ссылкой на МВД РФ.

Потерпевший обратился в полицию 9 мая и рассказал, что к нему пришел его 52-летний знакомый и стал требовать деньги. Получив отказ, он забрал лежавшую на столе памятную медаль, которую ветерану вручили утром, и выбежал во двор. Пенсионер вышел за ним и потребовал вернуть награду. Одновременно с этим он попытался спрятать три тысячи рублей, которые также получил утром.

Нападавший увидел, как ветеран прячет деньги, повалил его на землю и отобрал пакет с купюрами, после чего скрылся. Мужчину задержали в течение часа, он был пьян. У него забрали медаль и часть денег, после чего вернули пенсионеру.