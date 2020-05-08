Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 12:33

История послевоенной Польши полна как драматических, так и парадоксальных, в смысле истории, страниц. Недавно в продаже появилась весьма интересная книга историка Пжемыслава Вайнгертнера «Четвертая столица. Как Лодзь правила Польшей (1945-1949)». Бои, бомбардировки и плановые взрывы, осуществленные немцами после поражения Варшавского восстания, превратили столицу страны в руины. Почти 80 процентов зданий и строений стали неузнаваемыми обломками былого величия. Задача восстановления города казалась нереально многолетней и бессмысленной.

Сразу после войны стали множиться слухи о перенесении столицы в другой город. И уже назывался конкретный адрес нового центра государства — Лодзь. «Множество, даже среди поляков, думали, что Варшава уже не возродится», - пишет автор. Новым коммунистическим властям идея передислокации столицы казалась не только обоснованной, но и заманчивой. А все из-за того, что им Варшава ассоциировалась со старой, «буржуазной» Польшей и с сильной, не зависимой от коммунистов подпольной конспирацией в годы войны. Кандидатуру древнего Кракова эти же силы отбрасывали на основании существования там «устоев консервативных и национальных стихий». К тому же, там коммунисты не могли рассчитывать на поддержку местных жителей. Потому лучшим вариантом для них была Лодзь. Этот город вышел из лихолетья войны достаточно целым, а ее «рабочий» характер и мощная поддержка левых, (ее и раньше называли «красный город»), давали, в теории, надежду на легкое обоснование и внедрение коммунистических идей. Важно было также ее центральное положение — в результате послевоенной смены границ она оказалась в самом сердце возрожденной Польши. Немалую роль играла система транспортных коммуникаций — до вероятной столицы можно было легко доехать с любого конца страны.

Лодзь характеризовалась еще одним важным достоинством — с точки зрения партийных бонз, которые помнили предвоенные преследования их со стороны польских властей — пристойными условиями для проживания. Отсюда исчезли евреи, убитые немцами, а сами немцы также поспешно покинули город в 1944-1945 годах. Потому в центре города было много свободного жилья. Большая часть коммунистов, которые теснились в маленьких квартирках в варшавском районе Прага, конечно, мечтали о роскошных квартирах в центре столицы. Одним из таковых пылких мечтателей был лидер польских коммунистов Болеслав Берут, в 1945 году президент Государственного национального совета. Он считал, что степень разрушений Варшавы в 1944 году обосновывала перенесение столицы, и как кандидатуру на эту роль, он назвал Лодзь. Это подтверждает сын послевоенного премьера Польши Михал Осубка-Моравски.

Некоторые историки из самого города говорят, что в реальности Лодзь в течение нескольких лет действительно выполняла функции столичного города. Здесь разместились государственные институции, тут искали пристанища и заработков ведущие польские творческие и научные силы. Сюда еще в конце войны съехались многие беженцы из Варшавы — журналисты, артисты, литераторы. Через какое-то время могло казаться, что смена столицы — вопрос формальности. Многие из жителей города с надеждой ждали такого решения новой администрации, чтобы зафиксировать превращение Лодзи в «Землю обетованную». Так пишет автор книги Вайнгертнер. Он задается вопросом, действительно ли новая власть рассматривала такое решение на полном серьезе? И он говорит: разрешение этого вопроса произошло в январе 1945 года. Историк пишет: «3 января 1945 года, еще прежде занятия Варшавы Красной армией, временное коммунистическое правительство в Люблине приняло решение о восстановлении ее и возвращении функций столицы. Авторы такого документа понимали, что перенесение столицы будет иметь негативный политический отзвук.