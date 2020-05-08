Китай приготовился к распродаже госдолга США

По мнению экономистов, это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.

Вашингтон угрожает Пекину отказом от выполнения долговых обязательств. Такой, по мнению Белого дома, должна стать расплата КНР за распространение коронавируса и сокрытие сведений о пандемии. В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис (государственных ценных бумаг США), пишет РИА Новости.

В Конгресс США внесли законопроект о необходимости международного расследования действий Пекина во время вспышки коронавируса и создания "механизма выплаты компенсаций". К кампании подключились высшие правительственные чиновники, идею поддержал и Дональд Трамп.

Впрочем, как предупредили китайские СМИ, Пекин в долгу не останется. Второй крупнейший иностранный кредитор США готов приступить к распродаже своих облигаций. Как утверждает cтарейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post, возможно, это произойдет уже в ближайшие месяцы — в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с требованиями о компенсациях.

Аналитики указывают, что результат для США будет крайне неприятным: Китай нанесет удар по рынку государственных облигаций именно в тот момент, когда Вашингтон резко увеличил эмиссию, чтобы профинансировать программы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.

В КНР не раз заявляли, что рассматривают американский госдолг как рискованный и сокращают долларовые резервы в пользу японской иены и южнокорейской воны. Теоретически Пекин может предпринять и масштабную распродажу. И это будет катастрофой: стоимость трежерис обвалится, на фондовом рынке возникнет паника, доллар рухнет.

Другое дело, что Пекин на это вряд ли решится: из-за ослабления американской валюты подорожает китайский экспорт. Кроме того, сброс казначейских обязательств США серьезно ограничит возможности управлять курсом юаня.

Из-за торговой войны с США Китай и так планомерно избавлялся от этих бумаг. К июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей американского госдолга перешло к Японии: у Токио трежерис на 1,12 триллиона. Как показал последний отчет американского Минфина, к февралю портфель гособлигаций США Китая сократился до 1,09 триллиона — с 1,32 триллиона в ноябре 2013-го.