Военнослужащие Индии и Китая устроили массовую драку на границе

По данным индийского агентства, военные с обеих сторон в настоящее время отведены от места столкновения. "Такой инцидент произошел впервые после долгого перерыва", - цитирует агентство слова военного источника.

Военные Индии и Китая вступили в рукопашную схватку в районе горной погранзаставы на индийско-китайской границе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PTI, среди индийских пограничников есть пострадавшие.

Источник не назвал причин, по которым произошло столкновение. По предварительным данным, огнестрельное оружие не использовалось, но стороны бросали друг в друга камни. Телеканал News18 сообщил, что в столкновении участвовало до 150 солдат с обеих сторон.

Это не первые столкновения между индийскими и китайскими военными в горных пограничных районах. Летом 2017 года между пограничниками двух стран произошло 73-дневное противостояние, сопровождавшееся стычками. В сентябре 2019 года военные двух стран около суток стояли друг напротив друга цепью в районе озера Пангонг-Цо в горной области Ладакх, чтобы не пропустить друг друга. После этого Нью-Дели и Пекин сообщили о намерении избегать подобных инцидентов.

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.