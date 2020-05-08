Военнослужащие Индии и Китая устроили массовую драку на границе
Военные Индии и Китая вступили в рукопашную схватку в районе горной погранзаставы на индийско-китайской границе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PTI, среди индийских пограничников есть пострадавшие.
По данным индийского агентства, военные с обеих сторон в настоящее время отведены от места столкновения. "Такой инцидент произошел впервые после долгого перерыва", - цитирует агентство слова военного источника.
Источник не назвал причин, по которым произошло столкновение. По предварительным данным, огнестрельное оружие не использовалось, но стороны бросали друг в друга камни. Телеканал News18 сообщил, что в столкновении участвовало до 150 солдат с обеих сторон.
Это не первые столкновения между индийскими и китайскими военными в горных пограничных районах. Летом 2017 года между пограничниками двух стран произошло 73-дневное противостояние, сопровождавшееся стычками. В сентябре 2019 года военные двух стран около суток стояли друг напротив друга цепью в районе озера Пангонг-Цо в горной области Ладакх, чтобы не пропустить друг друга. После этого Нью-Дели и Пекин сообщили о намерении избегать подобных инцидентов.
В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.