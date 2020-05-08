Синоптики рассказали о погоде на завтра
11 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром туман, северо-западный ветер днем сменится южным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 9-11, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50- 55%.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Ночью и утром туман, ветер западный. Температура воздуха составит ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 5-10 градусов тепла.