Когда чиновник обходит формальность ради блага азербайджанца наше послесловие
Пандемия коронавируса вынудила правительство Азербайджана ввести невиданные до сих пор меры ограничения. Сотни тысяч людей в одночасье остались без работы и средств к существованию, им надо было помочь. Беда особенно сильно ударила по тем, кто работал в теневой экономике. Но и их государство не оставило без поддержки. Все это отразилось в программе единовременных выплат. По этому поводу в обществе до сих по идут нездоровые разговоры, в связи с чем haqqin.az решил внести в этот вопрос некоторые разъяснения.
А тема действительно весьма серьезная. Вспомним, что вначале число таких нуждающихся в экстренной помощи государства предполагалось на уровне 200 тысяч человек. Но более детальное исследование ситуации заставило увеличить показатель втрое - до 600 тыс человек. Такая неразбериха вызвала острую критику со стороны президента Ильхама Алиева, выразившего возмущение действиями чиновников разных ведомств, представляющих совершенно разные отчеты. В отношении нерадивых чиновников, видимо, еще будут приняты меры, но в первую очередь нужно было поддержать оказавшихся в беде людей. И глава государства решил выделить единовременную помощь в размере 190 манатов всем 600 тыс граждан, оказавшихся в таком положении.
Масштабы работы трудно себе представить, к тому же она не позволяла промедления. Но вот Министерство труда и социальной защиты населения уже рапортовало о том, что завершена выдача единовременной выплаты 600 тыс. лиц за апрель. Мало кто сегодня говорит об эффективности проделанной работы, но министерство с честью справилось с поставленной главой государства задачей. А это означает, что 600 тыс семей, оказавшихся на грани голода, в прошлом месяце как-то свели коны с концами. Но карантин продлили, следовательно, и помощь должна быть продолжена. Только в мае эти средства будут перечисляться на банковские карты граждан, изготовленные по заказу министерства. Кстати, они уже предоставляются этим лицам установленными министерством банками.
В чем же суть принятой программы единовременных выплат и почему вокруг нее ходят разные слухи? В целом, для единовременной выплаты 600 тыс лиц выделено 228 млн манатов, их которых 114 млн манатов нуждающиеся граждане уже получили. В период пандемии программа охватила лишь тех, кто лишился доходов, не получает от государства другой социальной выплаты. Цель - обеспечить защиту в первую очередь именно этих людей, оставшихся без помощи, поддержки. Им и оказало помощь государство. Причем вначале программа предусматривала охватить 200 тыс человек, зарегистрированных в подсистеме «Занятость» как безработные и ищущие работу. Но в результате гуманистического шага главы государства сфера охвата была расширена втрое – до 600 тыс человек.
Весь процесс приема обращений по поводу единовременных выплат, их обработки и принятия решения по обеспечению (или необеспечению) ими, информирования граждан об итогах проводился в электронной форме с обеспечением полной прозрачности. И выплаты стали выдаваться с 9 апреля – спустя буквально два дня после соответствующего решения Кабмина. Менее месяца понадобилось для завершения этого процесса, и 600 тыс безработных и потерявших доходы из-за режима особого карантина получили выплаты.
В Минтруда особо подчеркивают: как и в случае с другими мерами соцзащиты и обеспечения активной занятости, министерство в данном случае руководствуется принципом прозрачности и социальной открытости. Список 600 тыс. лиц, которым предоставлены выплаты, размещен на сайте ведомства (http://sosial.gov.az/FWsiyah%C4%B1s%C4%B1/Siyahi600.pdf). Здесь четко можно проследить, что 55% обеспеченных выплатой составляют мужчины, 45% - женщины. Причем 25% получивших помощь – жители Баку 4% - Сумгаита, 3% - Гянджи, а 68% выплат охватывает жителей других регионов страны. Причем половины выплат удостоены молодые люди от 20 до 30 лет.
Обычно мы часто говорим о бюрократическом затягивании процесса даже по мелочам. Но в данном случае, несмотря на доведение до красного каления компьютеров и телефонов, чиновники пошли на серьезные уступки. Так, в период карантина была создана возможность для обращения за выплатой для лиц, у которых истек срок действия удостоверения личности, действие этих документов было продлено до окончания режима особого карантина. Была сделана уступка и тем, чей телефон был оформлен не на свое имя, при обращении они могли указать любой номер телефона. И таких примеров немало. Значит, могут чиновники нарушать бюрократические формальности ради блага человека!
В то же время четко пресекались пытки получить помощь не нуждающимися в ней. Так, в назначении единовременной выплаты отказано 41 тыс человек, которые на момент обращения находились за рубежом. Заявки 65 тыс человек, чьи супруги уже получили единовременную выплату, также были отклонены. (По законодательству единовременная выплата назначается только одному из трудоспособных, но безработных супругов, не получающему никаких соцвыплат от государства). Немало было среди «отказников» и таких, материальные возможности которых были сочтены достаточным для нормального проживания.
И хочется в заключение особо отметить, что достижение таких успехов при назначении единовременной выплаты было бы невозможно без электронизации и цифровизации системы управления в стране. Все обращения, поступившие в министерство для получения единовременной выплаты, анализируются и рассматриваются на основании информации порядка 25 электронных информационных систем госструктур, после чего выносится объективное решение. В министерстве подчеркивают роль системы «электронного правительства», портала e-sosial.az. Именно благодаря возможностям последнего у граждан не запрашивались никакие документы, вся информация бралась из электронно-информационных баз. Думается, приведенных объяснений достаточно, чтобы положить конец всем домыслам вокруг такого важного вопроса.