Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:09

Пандемия коронавируса вынудила правительство Азербайджана ввести невиданные до сих пор меры ограничения. Сотни тысяч людей в одночасье остались без работы и средств к существованию, им надо было помочь. Беда особенно сильно ударила по тем, кто работал в теневой экономике. Но и их государство не оставило без поддержки. Все это отразилось в программе единовременных выплат. По этому поводу в обществе до сих по идут нездоровые разговоры, в связи с чем haqqin.az решил внести в этот вопрос некоторые разъяснения.

А тема действительно весьма серьезная. Вспомним, что вначале число таких нуждающихся в экстренной помощи государства предполагалось на уровне 200 тысяч человек. Но более детальное исследование ситуации заставило увеличить показатель втрое - до 600 тыс человек. Такая неразбериха вызвала острую критику со стороны президента Ильхама Алиева, выразившего возмущение действиями чиновников разных ведомств, представляющих совершенно разные отчеты. В отношении нерадивых чиновников, видимо, еще будут приняты меры, но в первую очередь нужно было поддержать оказавшихся в беде людей. И глава государства решил выделить единовременную помощь в размере 190 манатов всем 600 тыс граждан, оказавшихся в таком положении. Масштабы работы трудно себе представить, к тому же она не позволяла промедления. Но вот Министерство труда и социальной защиты населения уже рапортовало о том, что завершена выдача единовременной выплаты 600 тыс. лиц за апрель. Мало кто сегодня говорит об эффективности проделанной работы, но министерство с честью справилось с поставленной главой государства задачей. А это означает, что 600 тыс семей, оказавшихся на грани голода, в прошлом месяце как-то свели коны с концами. Но карантин продлили, следовательно, и помощь должна быть продолжена. Только в мае эти средства будут перечисляться на банковские карты граждан, изготовленные по заказу министерства. Кстати, они уже предоставляются этим лицам установленными министерством банками. В чем же суть принятой программы единовременных выплат и почему вокруг нее ходят разные слухи? В целом, для единовременной выплаты 600 тыс лиц выделено 228 млн манатов, их которых 114 млн манатов нуждающиеся граждане уже получили. В период пандемии программа охватила лишь тех, кто лишился доходов, не получает от государства другой социальной выплаты. Цель - обеспечить защиту в первую очередь именно этих людей, оставшихся без помощи, поддержки. Им и оказало помощь государство. Причем вначале программа предусматривала охватить 200 тыс человек, зарегистрированных в подсистеме «Занятость» как безработные и ищущие работу. Но в результате гуманистического шага главы государства сфера охвата была расширена втрое – до 600 тыс человек.