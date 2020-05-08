Не надевшего маску в метро пассажира арестовали

В соответствии с планом постепенного смягчения особого карантинного режима, применяемого на территории Азербайджана в связи с пандемией COVID-19 и текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, Оперативным штабом было принято решение о возобновлении работы Бакинского метрополитена с 9 мая 2020 года.

При этом в сообщении штаба отмечалось, что в период пандемии бакинское метро должен осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями и правилами Оперативного штаба, в том числе «Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте». Было отмечено обязательное ношение медицинских масок на территории станций и в поездах метрополитена.

Однако не все пользователи метро прислушались к вышеуказанному требованию.

Как заявили в ЗАО «Бакинский метрополитен», житель Баку Ниджат Рахманоглу, 1986 года рождения, на станции метро «20 Января» не подчинился указанию сотрудника полиции надеть медицинскую маску, заодно и поспорив с ним. Рахманоглу был привлечен к административной ответственности. В Ясамальском районном суде Рахманоглу, нарушивший требования статьи 535.1 Кодекса об административных правонарушениях, признал свою вину. Он был приговорен к 10 дням ареста.