Azersun Holding почтил память Гейдара Алиева

В рамках памятных мероприятий от имени группы компаний к могиле общенационального лидера был возложен венок. Также была почтена память выдающегося академика Зарифы Алиевой и государственного деятеля Азиза Алиева.

Серия мероприятий Azersun Holding также включила в себя и реализацию социального проекта. Группа компаний, вносящая важный вклад в решение вопроса по улучшению социального благосостояния людей и ликвидации безработицы в различных областях нашей страны в соответствии с госпрограммой «О социально-экономическом развитии регионов», раздала ветеранам и сотням малоимущих семей продовольственные наборы в рамках мероприятий, посвященных 97-й годовщине общенационального лидера Гейдара Алиева.