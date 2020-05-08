То, что произошло в жизни нашей страны после этих выборов, показывает, что политика, проводимая президентом, основана на хорошо продуманных и просчитанных результатах, и эти процессы позитивно отразились на жизни каждого гражданина республики.

Еще до президентских выборов 2018 года глава Азербайджана объявил, что страну ждут политические реформы. Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность осуществления политических реформ наряду с социально-экономическими преобразованиями и обещал после выборов углубить демократические процессы в сфере государственного строительства.

Такой парламент уже не мог функционировать по старым правилам. Диалог между всеми политическими силами, представленными в нем, привел к появлению новой конфигурации парламентского управления. Наряду с представителями правящей партии, теперь и депутаты, представляющие оппозиционные и независимые блоки, возглавляют комитеты и комиссии, а также входят в руководство Милли Меджлиса.

А парламентские выборы этого года ознаменовали начало нового этапа политических реформ. Сами выборы, на которых баллотировались кандидаты, представляющие различные политические течения и организации, проходили в обстановке беспрецедентной политической активности. Новый состав Милли Меджлиса, в отличие от прошлых созывов, представляет собой всю политическую палитру плюралистического общества, которое формировалось и совершенствовалось с первых лет нашей независимости.

Введение обязательного медицинского страхования тоже было реализовано на благо граждан. И результатом расширения и модернизации сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры, коммунальных услуг стал рост благосостояния населения.

Масштабные реформы, начатые в социально-экономической сфере, ознаменовали коренное изменение в деятельности ряда правительственных учреждений - министерств и комитетов. Легализация сотен тысяч рабочих мест и одновременное создание сотен тысяч новых рабочих мест значительно увеличили объем средств, поступающих в государственный бюджет. Результат, как и ожидалось, служил интересам населения: была увеличена минимальная заработная плата, повышены пенсии и социальная помощь семьям с низкими доходами.

Признавая право женщин на участие в политической жизни, впервые на Востоке Азербайджан еще раз продемонстрировал свою приверженность историческим традициям государственности, избрав спикером парламента Сахибу Гафарову.

Все, что происходит в нашей стране в целях развития многопартийной системы и равного активного участия всех политических партий в процессе государственного строительства, без сомнений, можно назвать революционными изменениями. Сегодня каждый гражданин Азербайджана, независимо от того, находится он у власти или в оппозиции, может видеть представителя своих воззрений, идей и чаяний в парламенте и его администрации. Это означает, что каждый гражданин, независимо от его политических взглядов, имеет возможность принимать активное участие в политической жизни страны.

Это не только самая совершенная форма выражения единства народа и государства, но и показатель современной политической культуры. И, наконец, это означает объединение народно-государственных отношений и интересов граждан на парламентском уровне.

Реформы продолжаются и сегодня. Понимая, что предвзятая конфронтация никогда не шла ни одному сегменту общества, политические силы откликаются на этот призыв и присоединяются к сотрудничеству, направленному на обеспечение национальных интересов нашей страны.

Государственную регистрацию новых партий, политический диалог между ними также можно рассматривать как вклад в расширение политического плюрализма и развитие политической системы.

Изменения в политической среде страны влияют на деятельность всех ветвей власти. Признание национальных интересов и взаимные шаги по их защите не только углубляют атмосферу политического доверия в обществе, но и нейтрализуют влияние внутренних и внешних негативных сил, организующих кампании черного пиара против Азербайджана, и лишают их аргументов, которые они используют для оказания давления на наше государство.

Диалог со всеми организациями, которые претендуют на активную роль в политической жизни страны, продолжается и сегодня. Лидеры почти 50 политических партий и организаций уже встречались с правительственными чиновниками и обсудили шаги, которые необходимо предпринять для улучшения социально-политической обстановки в стране. И это, как ничто другое, свидетельствует о приверженности руководства страны идее политического диалога для обеспечения взаимопонимания и социально-политической стабильности в обществе.

Президент Ильхам Алиев буквально на днях еще раз заявил: «Сегодня в политической сфере проводятся масштабные реформы ... Диалог, предложенный правительством, практически идет, и мы уже видим первые позитивные проявления этого диалога. Практически все политические силы нашей страны присоединились к этому диалогу и выразили свое позитивное отношение к нему. Таким образом, я считаю, что в ближайшие годы будут предприняты важные шаги по улучшению и модернизации политической системы, установлению политических отношений в Азербайджане на прочной основе. Я должен повторить, что никто в Азербайджане не должен подвергаться преследованиям за свои политические взгляды, политическую принадлежность, политическую деятельность».

И это не просто красивые фразы – глава нашего государства не раз на деле доказывал, что его слова с делами никогда не расходятся.

Сегодня весь мир отражает вызовы посткоронавирусного мира. С первых дней глобальной пандемии, которая стала трагической неожиданностью для всех стран и народов, Ильхам Алиев предпринял последовательные, точно рассчитанные меры, создавшие базу для преодоления страной этого испытания с как можно меньшими потерями. Форс-мажорная ситуация также показала, что все правительственные учреждения смогли эффективно функционировать в условиях чрезвычайного положения, и что только сплотившись, все вместе мы може преодолеть все трудности и невзгоды.

Граждане стали свидетелями того, как наше государство высоко ценит человеческую жизнь. Сегодня ученые и политики говорят, что после пандемии в жизни человечества начнется новая эра. Высокая оценка человеческого фактора в современных обществах, осознание необходимости того, чтобы все политические, экономические и социальные теории служили интересам людей, обусловливает переход отношений внутри общества от напряженности к стабильности и сотрудничеству без конфронтации.

Призыв президента Ильхама Алиева к политическому диалогу также включает в себя переход к платформе взаимного сотрудничества, которая в то же время не исключает политической конкуренции. Реальная картина соотношения политических сил сегодня показывает, что только те силы, которые осознают эту потребность, смогут завоевать доверие граждан и сделать свою деятельность в политической жизни страны полезной и успешной. Те же, кто выбирает стремиться к конфронтации и нагнетанию напряженности, придут в итоге к политическому самоубийству.