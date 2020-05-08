Теперь Гиммлера записали в «Бессмертный полк»
На странице сайта «Бессмертный полк», посвященной Ростову-на-Дону, появилось фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, которое было подписано именем Алексеева Василия Михайловича. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на издание «Подъем».
Координатор «Бессмертного полка» в Ростове Андрей Кудряков назвал подобное провокацией. «Это, конечно, провокация, проявление какого-то слабого человеческого сознания», - отметил он, добавив, что отправлен запрос на удаление данного фото.
Ранее похожая история произошла в российском Челябинске, где на странице проводящего конкурс к Дню Победы появилось фото Гитлера без усов, которое было подписано «Сумин Владимир Владимирович».