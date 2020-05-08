Коронасмерть потрясает, но не удивляет… слово публицисту
Даже поверхностный взгляд на мировую историю и человеческую психологию убеждает, что интерес людей к тому или иному событию всегда имеет очевидный предел. В какой-то точке начинается привыкание, и на то, что еще вчера имело доминирующее значение – сегодня люди просто перестают реагировать. Это как на войне: первые два погибших солдата вызывают гораздо большее смятение, чем сотни – через полгода.
Обратите внимание, очень часто самые ужасные и неприятные новости сообщают на ТВ бегущей строкой, а во весь экран тем временем идет светская хроника: довольная жизнью киношно-эстрадная публика веселится, смеется, рассказывает какую-то чушь из личной жизни, а внизу, мелкими буквами, промелькивает информация о сотнях погибших от бомбежки где-нибудь в Сирии или от голода в далекой Африке.
Почему-то принято считать, что интерес гаснет только к тем событиям, которые происходят где-то далеко и непосредственно тебя не касаются. Но это не так. Спустя время чувства притупляются и к тому, что случается рядом - в твоей стране, твоем городе, и очень даже влияет на твою жизнь.
Сколько людей в нашем бурном мире отправляются на работу, в то время как их страна воюет, и в любое время может начаться бомбежка, сколько детей продолжают каждое утро ходить в школу в странах, где выйти на улицу утром и вернуться вечером живым - уже достижение. Да чего там далеко ходить - все мы пережили 90-е годы, с сегодняшней точки зрения, совершенный, абсолютный, кромешный ужас.. Но ничего, жили и вроде не вымерли все…
Нечто похожее наблюдается и сейчас. Человечество начало избавляться от страха перед коронавирусом. Страны принялись открывать заводы и магазины, по всему интернету гуляют фотографии из городов Испании, где люди толпами вышли на улицы – многие все еще в масках, но уже практически без дистанции. То там, то тут объявляют о смягчении условий карантина, регионы, о которых до недавнего времени говорили с ужасом в голосе, как, например, об Италии, снимают ограничения и возвращаются к привычному ритму жизни.
Даже в США, где вирус убил народу больше, чем вьетнамская война, в некоторых штатах, чуть меньше затронутых эпидемией, постепенно начинается оживление.
Что касается нашего региона, то о постепенном смягчении мер уже объявил Азербайджан, а в Грузии правительство обнародовало график выхода страны из карантина в пять этапов. Интервал между ними составляет в среднем две недели, следовательно, примерно к середине лета все ограничения будут сняты.
Очень вовремя подоспело проведенное сингапурскими учеными исследование о сроках завершения пандемии в разных странах: в Грузии и Азербайджане выздоровление обещают примерно в одно и то же время - ориентировочно, где-то между серединой и концом июня.
В других странах, более пострадавших от эпидемии, и сроки другие: Иран освободится от вируса в конце октября, Турция в середине июля, Россия, Италия, Испания в августе, а весь мир – в ноябре.
Но нас всех ждет отнюдь не окончание пандемии, до которого, по самым оптимистичным оценками, впереди еще несколько месяцев. Пока надежда только на наблюдающееся замедление роста как заболеваемости, так и смертности. В целом же эти устрашающие цифры все еще увеличиваются, пусть и не так реактивно.
По данным журнала «Economist», в большинстве богатых стран мира эпидемия пошла на спад, но при этом они, тем не менее, остаются впереди планеты всей по количеству новых зарегистрированных случаев COVID-19 в день. Цифры все еще очень высокие, и если сокращение имеет место, то оно весьма относительное в сравнении с пиковыми показателями. В Италии, к примеру, 400 смертей от коронавируса в сутки – уже успех в сравнении с 800-900 неделей раньше. Но ведь и 400 - очень много!
Однако, судя по всему, ждать больше никто не настроен. Всем надоело сидеть дома, а правительства начинают понимать, что еще несколько месяцев такого спасения нации от вируса – и никаких денег на поддержание экономики не хватит. И вот мир совершенно очевидно выходит из коронавирусной спячки. Уже по телевизионным СМИ показывают и другие события, не связанные с вирусом и новостные выпуски начинаются с чего-то иного.
Шведы и белорусы торжествуют – в конечном итоге, осознав гибельность всеобщей и тотальной самоизоляции, весь мир встает на шведско-белорусский путь – контроль над заболеваемостью, тестирование, социальная дистанция, активное использование средств индивидуальной защиты, изоляция риск-групп, но при этом сохранение жизнеспособности экономики и страны в целом.
Разумеется, официальной причиной выхода стран из самоизоляции называют снижение уровня заболеваемости и смертности, но это лишь часть правды. Как показывают цифры, наступление вируса стало менее интенсивным, но тем не менее он продолжает сеять болезни и смерти. Снижение смертности не настолько радикальное, чтоб можно было делать далеко идущие выводы – каждый день количество больных увеличивается на десятки тысяч, рост хоть и в меньшей степени, но все же явно имеет место.
Соответственно, никаких особых сугубо эпидемиологических причин для расслабления нет. Но есть оно, то самое человеческое свойство – привыкание. Мы все просто привыкли к тому, что вирус гнездится где-то рядом с нами и от него время от времени кто-то умирает. Страх перед короной перешел из острой стадии в хроническую, когда болезнь становится частью организма.
Человечество постепенно адаптируется к жизни в условиях постоянного риска инфекции, и этот процесс уже не остановить. Нефть начала дорожать, и это верный признак оживления всех сторон жизнедеятельности.
При этом государства и правительства оставляют за собой право восстановить все самые жесткие ограничения в случае, если пандемия развернется и ударит по новой. Но верится в это с трудом.
Первый страх – он самый сильный. Как и шок от вида погибших в первые часы войны. Как первая серия любого фильма – она всегда увлекательнее, чем сиквелы… Вторая, третья, четвертая – уже не то. Острота ощущений совсем другая.
Даже если сила эпидемии не снизится, даже если вторая волна и вправду придет, стремление людей жить по-людски, а не взаперти и считая жалкую мелочь в кармане – извести невозможно.
Так что вирус проиграл битву. Да и не мог он ее выиграть. Человек все равно сильнее него.