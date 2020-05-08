Обратите внимание, очень часто самые ужасные и неприятные новости сообщают на ТВ бегущей строкой, а во весь экран тем временем идет светская хроника: довольная жизнью киношно-эстрадная публика веселится, смеется, рассказывает какую-то чушь из личной жизни, а внизу, мелкими буквами, промелькивает информация о сотнях погибших от бомбежки где-нибудь в Сирии или от голода в далекой Африке.

Даже поверхностный взгляд на мировую историю и человеческую психологию убеждает, что интерес людей к тому или иному событию всегда имеет очевидный предел. В какой-то точке начинается привыкание, и на то, что еще вчера имело доминирующее значение – сегодня люди просто перестают реагировать. Это как на войне: первые два погибших солдата вызывают гораздо большее смятение, чем сотни – через полгода.

Почему-то принято считать, что интерес гаснет только к тем событиям, которые происходят где-то далеко и непосредственно тебя не касаются. Но это не так. Спустя время чувства притупляются и к тому, что случается рядом - в твоей стране, твоем городе, и очень даже влияет на твою жизнь.

Сколько людей в нашем бурном мире отправляются на работу, в то время как их страна воюет, и в любое время может начаться бомбежка, сколько детей продолжают каждое утро ходить в школу в странах, где выйти на улицу утром и вернуться вечером живым - уже достижение. Да чего там далеко ходить - все мы пережили 90-е годы, с сегодняшней точки зрения, совершенный, абсолютный, кромешный ужас.. Но ничего, жили и вроде не вымерли все…

Нечто похожее наблюдается и сейчас. Человечество начало избавляться от страха перед коронавирусом. Страны принялись открывать заводы и магазины, по всему интернету гуляют фотографии из городов Испании, где люди толпами вышли на улицы – многие все еще в масках, но уже практически без дистанции. То там, то тут объявляют о смягчении условий карантина, регионы, о которых до недавнего времени говорили с ужасом в голосе, как, например, об Италии, снимают ограничения и возвращаются к привычному ритму жизни.

Даже в США, где вирус убил народу больше, чем вьетнамская война, в некоторых штатах, чуть меньше затронутых эпидемией, постепенно начинается оживление.

Что касается нашего региона, то о постепенном смягчении мер уже объявил Азербайджан, а в Грузии правительство обнародовало график выхода страны из карантина в пять этапов. Интервал между ними составляет в среднем две недели, следовательно, примерно к середине лета все ограничения будут сняты.

Очень вовремя подоспело проведенное сингапурскими учеными исследование о сроках завершения пандемии в разных странах: в Грузии и Азербайджане выздоровление обещают примерно в одно и то же время - ориентировочно, где-то между серединой и концом июня.

В других странах, более пострадавших от эпидемии, и сроки другие: Иран освободится от вируса в конце октября, Турция в середине июля, Россия, Италия, Испания в августе, а весь мир – в ноябре.

Но нас всех ждет отнюдь не окончание пандемии, до которого, по самым оптимистичным оценками, впереди еще несколько месяцев. Пока надежда только на наблюдающееся замедление роста как заболеваемости, так и смертности. В целом же эти устрашающие цифры все еще увеличиваются, пусть и не так реактивно.

По данным журнала «Economist», в большинстве богатых стран мира эпидемия пошла на спад, но при этом они, тем не менее, остаются впереди планеты всей по количеству новых зарегистрированных случаев COVID-19 в день. Цифры все еще очень высокие, и если сокращение имеет место, то оно весьма относительное в сравнении с пиковыми показателями. В Италии, к примеру, 400 смертей от коронавируса в сутки – уже успех в сравнении с 800-900 неделей раньше. Но ведь и 400 - очень много!