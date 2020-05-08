Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Беларуси за сутки возросло на 921 - до 22 973, умерли еще пять человек, всего скончался 131 пациент, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Накануне Минздрав сообщал о 22 052 случаях инфицирования коронавирусом и о 126 умерших.

"Зарегистрировано 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. В Беларуси на сегодняшний день открыто 38 лабораторий, проведено 263 543 теста", - говорится в сообщении.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 131 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - добавили в пресс-службе.