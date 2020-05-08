Мы не раз писали о скандалах вокруг личной жизни принцессы Дианы и принца Чарльза, неприязни королевы к жене внука, которая эпатировала, предоставив ему дом свиданий во время романа с Камиллой Паркер-Боулз, известную измену Уильяма с лучшей подругой Кейт, а в конце концов острый конфликт братьев и перепалку с Меган Маркл.

Британская королевская семья — это некий «кладезь скандалов». Любовные хитросплетения членов семейства Виндзоров - это нечто, за их разводами, романами, изменами многие годы следят поклонники этого жанра семейных хроник во всем мире.

Эдвард из рода Виндзоров, бывший принц Уэльский, а позже король Великобритании, был дядей Елизаветы II. Как и ее внук Гарри, он все время бунтовал против закостенелых правил британской монархии и обязанностей, которые навязаны членам венценосной семьи. В довоенной Европе он считался завидной партией для женитьбы.

Из-за запретных отношений с королем, она стала объектом бесконечных теорий заговора, поводом отказа от трона Великобритании и героиней скандала, отголоски которого не утихают до сих пор. Это была американка Уоллис Симпсон, которую некоторые биографы не считают... женщиной.

Те, кто думает, что первой скандалисткой в Букингемском дворце была Леди Ди, брошенная своим мужем, ошибаются: намного раньше ее был некто, кто побил все рекорды в области противоречивых событий.

Когда 36-летний принц получил в подарок свою резиденцию Форт-Бельведер в Беркшире, он стал организовывать там мероприятия, на которых не чурался интрижек и знакомился с очередными любовницами. Все изменилось, когда однажды ночью он познакомился с Уоллис Симпсон, второй муж которой регулярно приглашался на виллу принца. Несмотря на связь с Эрнестом Симпсоном, Уоллис стала чаще бывать в Форт-Бельведере. Об этом узнали королевский двор, правительство и парламент. Новый роман никого не удивил. Все подумали, что это очередной «поход на сторону» в исполнении аристократа.

Скандал разразился, когда Эдвард объявил, что влюбился без памяти и хочет жениться.

Развод Эрнеста и Уоллис Симпсонов прошел сдержанно. Принц Эдвард и муж Уоллис заключили... договор, который выглядел, как торговая сделка. Симпсон согласился на развод на условии получения солидной суммы. Она была настолько велика, что Эрнест взял на себя всю вину, так как тогдашнее британское законодательство позволяло разведенному повторный брак в случае, если развод был инициирован в результате вины мужа.

Какую же вину взял на себя Эрнест? Чтобы доказать его проступок, была устроена «измена». Муж Уоллис дал согласие, чтобы его «накрыли» в отеле с проституткой, что в суде стало ключевым доказательством.

Когда 20 января 1936 года умер отец Эдварда король Георг V, а сын автоматически унаследовал трон, его любовные хитросплетения стали проблемой государственной важности. Брак короля с американкой, дважды разведенной, (что хуже всего), стал ударом по благородству британской монархии.

В то время, как Эдвард справедливо считался первым плейбоем Европы, насчет красоты Уоллис можно было дискутировать. Она была поразительно худой, высокого роста, имела широкие плечи, узкую талию и малозаметную грудь. Черты ее лица были острые и угловатые, и приходилось задумываться, не страдает ли она гормональными проблемами.

Чтобы увидеть в ней мужские черты, достаточно взглянуть на лицо и фигуру.

Именно тогда возмущенные влюбленностью Эдварда стали плодить слухи о том, что его избранница вовсе не... женщина. Речь при этом шла не о внешности, а ее манере - доминировать и быть уверенной в себе, что тогда было характерно для мужчин.

В результате многолетних исследований Энн Себба, британского биографа и автора книжки «Та женщина», скорее всего, Уоллис Симпсон страдала нарушениями половых различий, то есть, интерсексуализмом.

Интересно, что теорию британки подтвердил другой биограф, Майкл Блох, который жил и работал в доме принцессы Виндзорской в Париже. Свои предположения по поводу Уоллис Симпсон он решил проверить, консультируясь с врачами. В результате множества разговоров с медиками было констатировано, как и думал Блох, что «предположение граничит с реальностью». Симпсон страдала букетом нечувствительности к андрогенам, то есть, врожденным нарушением полового развития, спровоцированными разными мутациями. Этим может объясняться и тот факт, что у этой пары никогда не было потомства.

Энн Себба и Макйл Блох — не единственные, кто придерживается этой сенсационной теории. О поле несостоявшейся британской королевы писал также биограф королевы Марии Джеймс Поуп-Хеннеси.

А влюбленный по уши король Эдвард не хотел слышать ничего из роившихся сплетен. Он даже пошел на конфликт с тогдашним премьером Стенли Болдуином, который был категорически против брака Эдварда с Уоллис Симпсон. Премьер даже грозил новому королю отставкой правительства. На компромиссы, предложенные Эдвардом, правительство не шло. В конце концов Эдварду VIII был поставлен ультиматум: либо трон, либо любовь!

После длительных и драматических размышлений, связанных с выбором, который должен был сделать король, 10 декабря 1936 года премьер представил палате лордов его окончательное решение об уходе с трона, на котором Эдвард VIII пробыл неполный год. Такое случилось впервые за всю историю Британской империи.

Через полгода после отставки Эдвард женился на Уоллис Симпсон и получил титул принца Виндзорского.

С годами стало ясно, что это была настоящая любовь. Пара переехала в Париж, где экс-король работал офицером связи британского правительства. Он умер в 1972 году, а Уоллис - 14 годами позже. Они похоронены на королевском кладбище в Виндзоре в совместной могиле.

В Риге лет десять назад телевидение Би-Би-Си снимало сцены из фильма об этом романе под лаконичным названием «Эдвард и Уоллис». Именно тогда в интервью с членами съемочной группы я впервые услышал историю любви, ради которой король оставил трон.