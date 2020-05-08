Как сообщает Qafqazinfo, Султанов обвиняется в хищении средств из государственного бюджета во время контроля за строительными работами, проводимыми министерством.

Раскрыты подробности некоторых действий, совершенных арестованным и уволенным накануне бывшим руководителем Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закиром Султановым.

Согласно сообщению, З.Султанов поручил ряд строительных заказов близким себе людям, получив от них за это «шапку» (откаты). Султанов признал себя виновным в получении им денег.

Утверждается, что Закир Султанов подписал с одной компанией контракт на сумму около 20 000 манатов на разработку и рекламу сайта Министерства культуры. Султанов получил у главы компании 1000 манатов и присвоил эту сумму.

Кроме того, на строительство Музея ашугского искусства имени Бозалганлы было выделено 5,8 миллиона манатов. Султанов получил от лица, которое должно было осуществить это строительство, более 100 тысяч манатов и присвоил их.

Из 5,4 миллиона манатов, выделенных на реконструкцию Товузского дома культуры, З.Султанову была выделена «доля» в 50 тысяч манатов.

Наибольшую сумму в виде «шапки» З.Султанов получил от средств, выделенных на строительство Иреванского драматического театра. Из 11 миллионов манатов, выделенных из госбюджета на эти работы, строительная компания вернула Закиру Султанову 200 тысяч манатов.

Отметим, что Закир Султанов был задержан в результате проведенной СГБ 8 мая спецоперации. Решением Сабаильского районного суда в отношении Султанова выдвинуты обвинения по статьям 308 (превышение должностных полномочий) и 179 (присвоение) УК Азербайджана. Суд избрал в отношении Султанова меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.