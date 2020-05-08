Данные, опубликованные британским управлением статистики, выявили неожиданное и по-настоящему скандальное обстоятельство: люди с небелым цветом кожи имеют значительно больше шансов умереть, заразившись коронавирусом, чем белые. Причины этого пока не совсем ясны.

Еще в самом начале эпидемии в медиа и соцсетях распространялась информация, будто коронавирус представляет опасность исключительно для азиатов, а представители прочих рас могут быть спокойны. С тех пор эпидемия переросла в пандемию и не оставила ни у кого сомнений, что она несет смертельную опасность абсолютно для всех людей, разве что чуть больше щадит молодых. Однако данные британского исследования вносят серьезные коррективы в представление о воздействии инфекции. Собственно, это даже не исследование, а именно обобщение данных об умерших во время эпидемии. Великобритания вышла на второе место в мире по числу смертей от COVID-19 – больше 30 тысяч, и расклад по расово-этническим группам дал вот такой неожиданный результат.

Безусловно, на общую сопротивляемость организма влияют такие факторы, как материальное положение человека, то есть его доступ к здоровому образу жизни и более качественному медицинскому обслуживанию, изначальное состояние здоровья, условия жизни и образование, которые позволяет правильно и вовремя реагировать на угрозы. Однако при анализе данных были внесены коррективы, позволявшие уровнять влияние этих факторов, и все равно уязвимость BAME – так в Британии обозначают небелых, «Black, Asian, and minority ethnic», оказалась сильно выше, чем белых граждан.

Так, чернокожие британцы умирают почти в два раза больше, люди с пакистанским и бангладешским происхождением – в 1,8 раз мужчины и в 1,6 раз женщины. У тех, у кого индийские корни, вероятность умереть выше в 1,4 раза. Что примечательно, у представителей китайской диаспоры в Великобритании почти такие же показатели смертности, как у белых, а у китайских женщин они даже чуть меньше.

Очевидно, играют роль культурно-этнические особенности. ВАМЕ значительно чаще живут большими семьями, поддерживают тесные родственные и земляческие отношения, чем белые британцы. Так, по данным исследования домашних условий, лишь 2% белых живет в стесненных жилищных условиях, в то время как эта проблема существует у 30% домохозяйств граждан бангладешского происхождения, 16% - пакистанского, 12% чернокожих британцев. Да и в целом это, как правило, более общительные люди.

Кроме того, свою роль играет и специфика места на рынке труда. Представители этнических меньшинств в среднем больше вовлечены в работу больниц и в целом учреждений здравоохранения, а значит, чаще сталкиваются со случаями заражения и подвержены большим дозам инфицирования. Заметно высока доля выходцев из Бангладеш и Пакистана среди водителей общественного транспорта и такси: около 13%, в то время как белых лишь 3,5%. В то время как большинство бизнесов и учреждений ушли на карантин, водители продолжают работать и повседневно контактировать с людьми.

Но нельзя исключать и других причин, по которым цветные рискуют больше, заражаясь коронавирусом. Так, известно, что среди людей индо-пакистанского и африканского происхождения заболеваемость в 3-4 раза выше, чем у белых.

Пока нам все еще мало известно о вирусе, который уже столько бед причинил человечеству, и выявленная британцами особенность заслуживает пристального научного изучения. Похоже, эта зараза нас еще не раз неприятно удивит и озадачит.