PASHA Holding помог построить футбольную и баскетбольную площадку в селе Хильмили
При поддержке PASHA Holding в селе Хильмили Гобустанского района была построена футбольная и баскетбольная площадка.
Основной целью холдинга в осуществлении данного проекта была поддержка создания соответствующих спортивных условий в регионах Азербайджана, а также содействие развитию спорта и здравоохранения в стране. В церемонии открытия спортивной площадки принял участие глава Исполнительный власти Гобустанского района Адиль Мамедов.
Как отметил главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, «спорт всегда был одним из основных направлений политики корпоративной социальной ответственности как PASHA Holding, так и других компаний нашей группы».
Следует отметить, что в период пандемии COVID-19 PASHA Holding осуществил ряд мероприятий в направлении корпоративной социальной ответственности, среди которых создание лаборатории по борьбе с коронавирусом, поддержка проекта «Вместе мы сила», реализуемого Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением регионального развития, финансирование выдачи микрокредитов фермерам со стороны Агентства по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства.