PASHA Holding помог построить футбольную и баскетбольную площадку в селе Хильмили

Основной целью холдинга в осуществлении данного проекта была поддержка создания соответствующих спортивных условий в регионах Азербайджана, а также содействие развитию спорта и здравоохранения в стране. В церемонии открытия спортивной площадки принял участие глава Исполнительный власти Гобустанского района Адиль Мамедов.

При поддержке PASHA Holding в селе Хильмили Гобустанского района была построена футбольная и баскетбольная площадка.

Как отметил главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, «спорт всегда был одним из основных направлений политики корпоративной социальной ответственности как PASHA Holding, так и других компаний нашей группы».

Следует отметить, что в период пандемии COVID-19 PASHA Holding осуществил ряд мероприятий в направлении корпоративной социальной ответственности, среди которых создание лаборатории по борьбе с коронавирусом, поддержка проекта «Вместе мы сила», реализуемого Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением регионального развития, финансирование выдачи микрокредитов фермерам со стороны Агентства по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства.