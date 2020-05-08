COVID-19: в Испании минимум жертв с марта

Число скончавшихся от коронавируса в Испании за последние сутки составило 143, это самое низкое число смертей с 18 марта. Об этом пишет газета El Pais.

18 марта в стране было зарегистрировано 107 умерших. В общей сложности с начала пандемии в Испании заболели 224 тыс., скончались 26 621 человек. Накануне, 9 мая, от инфекции умерли 179 испанцев.

Министерство здравоохранения страны опубликовало рекомендации по первому этапу выхода из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Гражданам будет разрешено собираться до 10 человек, также вернутся к работе все магазины. В то же время региональные власти сохранят право по своему усмотрению продлевать режим самоизоляции.