Министр заявил, что азербайджанцы не хотят работать

По словам министра, к 6 маю 600 000 малообеспеченных граждан, потерявших работу в период особого карантинного режима, получили единовременную выплату в размере 190 манатов: «На имя каждого из них открыты банковские карты. Платежи за второй месяц теперь будут осуществляться с помощью банковских карт. Этот процесс продолжится и в мае».

«Те, кто в первый месяц получил единовременную выплату, но позже трудоустроился или занялся предпринимательством, будут отстранены от этих выплат», - заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр Бабаев отметил и такой момент: из 4 500 граждан, обратившихся за помощью, лишь 21 человек заявил, что желают быть занятыми на оплачиваемых в 250 манатов общественных работах: «Платная общественная работа имеет ряд преимуществ. В частности, есть трудовой договор, гражданину выплачивается социальная страховка и страховка по безработице, пенсионное обеспечение на будущее, и этот человек начинает работать.

С другой стороны, это активная мера занятости, а 190 манатов - пассивная мера занятости. Меры пассивной занятости должны постепенно снижаться.

Мы привлекли большинство людей к оплачиваемой общественной работе и другим программам. Цель этого - вывести людей на рынок труда.

4 500 гражданам, которым было отказано в единовременной выплате, была предложена оплачиваемая социальная работа. Однако только 21 из них заявил, что желают быть занятыми на этих работах. Это показатель того, что человеку в действительности не нужна эта сумма. Нуждающийся человек согласился бы работать. Кроме того, это также показатель того, что гражданин не хочет работать. Либо у него есть источник дохода, поэтому он отказывается от работы».