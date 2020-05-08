Путин: у желающих развалить Россию 20 лет назад были шансы

Те, кто 20 лет назад финансировал терроризм на Северном Кавказе, хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на то, чтобы реализовать этот план, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хочет нас разделить, хотят над нами властвовать. Это может быть применено в отношениях между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри. Тогда у них были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план, прямо так скажем", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, какую цель преследовала поддержка терроризма и сепаратизма на территории России из-за рубежа.

РИА Новости отмечает, что интервью было записано в селе Ботлих в Дагестане 12 сентября 2019 года, но показано впервые.

"Почему только на Кавказе? Это было и на Севере, это было на Северо-Западе, это было в Центре, это было на Урале, да везде. В уставах так называемых или конституциях различных республик, в 60 из них, можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации", - добавил российский лидер.