В Исмаиллы внук жестоко убил своих дедушку и бабушку

В Исмаиллы в селе Бизлан местный житель на почве бытового конфликта забил до смерти собственных дедушку и бабушку.

Как сообщает Report, в ходе семейной ссоры 38-летний Вусал Гадиров связал своих пожилых родственников - 82-летнего Закира Тапдыгова и 66-летнюю Зарину Мамедову и стал избивать их арматурой. Супруги в результате полученных травм скончались.

Гадиров далее отправился к своему брата с целью убить его, однако тому удалось убежать. Увидев это, преступник поджег дом брата.

В результате оперативно-следстванных мероприятий, проведенных совместно отделом полиции и прокуратурой Исмаиллинского района, подозреваемый был найден и задержан в Баку.

В связи с двойным убийством и поджогом возбуждено уголовное дело, ведется расследование обстоятельств преступления.