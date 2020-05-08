Ученые назвали способ сократить смертность от коронавируса

К таким же выводам ранее пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Их наблюдения базировались на сопоставлении среднего содержания витамина D в крови у жителей 20 европейских стран, пишет РИА Новости.

Исследователи из Северо-Западного университета США пришли к выводу, что высокая смертность от коронавируса может быть обусловлена нехваткой витамина D в организме. Медики проанализировали данные пациентов в Италии, Великобритании и Испании, отметив, что именно там у людей в крови был дефицит витамина.

Ученые сопоставили среднее содержание витамина D в крови у жителей двадцати стран Европы. Оказалось, что смертность не зависит от уровня медицины, возрастного состава населения и объемов тестирования на коронавирус.

"Наш анализ показывает, что контроль уровня витамина D у пациентов позволил бы сократить смертность от коронавируса примерно наполовину. Эта мера не подходит для профилактики заражения, но могла бы быть полезной, когда нужно снизить риск осложнений и предотвратить летальный исход у уже зараженных", - рассказал профессор биомедицинской инженерии Вадим Бэкман.

Оптимальный уровень "солнечного" витамина в крови при лечении коронавируса ученые пока не вычислили.

Витамин D не только укрепляет иммунитет, но и контролирует его, не допуская гиперактивности, которая опасна для организма, подчеркивают исследователи.

Открытие позволяет объяснить, почему так низок уровень смертности от коронавируса среди детей. У них не успел сформироваться приобретенный иммунитет, который у взрослых во время «цитокинового шторма» (гиперреакции иммунной системы на раздражитель) начинает сбоить, срывая работу врожденного иммунитета и вызывая острый респираторный синдром и смерть у пациентов.

Однако ученые предупредили, что передозировка витамином D ни к чему хорошему тоже не приводит.