Российские банки распродают свои золотые запасы

Опорный банк российской оборонной промышленности Промсвязьбанк распродал почти все свои золотые запасы. Как сообщил РБК аналитик Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий, в марте банк попал в тройку лидеров среди организаций в России по сокращению запасов золота.

За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, отметил Осадчий.