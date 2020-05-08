Российские банки распродают свои золотые запасы
Опорный банк российской оборонной промышленности Промсвязьбанк распродал почти все свои золотые запасы. Как сообщил РБК аналитик Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий, в марте банк попал в тройку лидеров среди организаций в России по сокращению запасов золота.
За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, отметил Осадчий.
Помимо Промсвязьбанка, в марте запасы золота сокращали банк «Открытие» и Сбербанк. «Открытие» продал больше половины имеющегося объема — 57,85%, или 3,4 т. Сбербанк уменьшил свои запасы золота на 16%, или на 2,8 т, подсчитал Осадчий.
Банк «Открытие» объяснил сокращение своих запасов золота проведением регулярных операций. Стратегия по проведению операций с драгметаллами не менялась, подчеркнул представитель «Открытия». Представитель Сбербанка пояснил, что снижение запасов в марте было связано с экспортом золота в слитках.
В марте запасы золота снизил 61 российский банк, только шесть увеличили запасы драгметалла, отмечает Осадчий. Больше всего наращивали их Газпромбанк (2,8 т, или 78,1%), ВТБ (1,6 т, или 3,6%) и Совкомбанк (0,4 т, или 11,1%).