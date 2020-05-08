В Азербайджане выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, 30 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о смерти пациента (1949 г.р.), страдавшего артериальной гипертензией, почечной недостаточностью, сахарным диабетом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2519 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1650 человек вылечились, 32 скончались, 837 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 33 из них тяжелое, 40 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период проведено 193 411 тестов на коронавирус.