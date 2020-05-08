Профессор Ратгерского университета К.Северинов в интервью haqqin.az: «Выпуская людей на улицу, мы подвергаем их риску и можем получить новую волну эпидемии»

О том, с чем же столкнулось человечество в последние пять месяцев, которые потрясли мир, haqqin.az беседовал с профессором Сколковского института науки и технологий, профессором Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), заведующим лабораториями в Институте молекулярной генетики и Институте биологии гена РАН Константином Севериновым.

А ВОЗ тем временем предупреждает, что выздоровевшие от COVID-19 люди восприимчивы к повторному инфицированию. То есть вроде бы избавившиеся от коронавируса вполне могут вновь пополнить армию больных, а медицинские светила со всего мира прогнозируют вторую и даже третью волну эпидемии. Лекарства же и вакцины от этой заразы ХХI века как не было, так и нет. Вот вам и гибридная война, которую весь мир сегодня ведет с противником, мощь и оружие которого до сего дня оценке не поддаются.

Глобальная война с коронавирусом перешла в гибридную фазу, что обусловил продолжающийся рост заражения в США и России, в то время как в Италии, Испании и Великобритании оно пошло на спад, а в Африке всё только начинается.

- Как получается, что новый коронавирус по-разному воздействует на разных людей? Обычным гриппом вроде все болеют почти одинаково, а в случае COVİD-19 у одних бессимптомное течение болезни, а у других смертельная пневмония…

- Судя по всему, тяжесть течения коронавируса определяют и физиология, и состояние здоровья инфицированного, и, возможно, какие-то генетические факторы. Кроме того, немаловажную роль играет доза инфекции, которую исходно получил заразившийся. Хотя принципиальной разницы здесь между гриппом и инфекцией, вызванной COVID-19, нет, потому что и грипп, и любое другое заболевание разные люди также переносят по-разному. Каждый год гриппом заражаются десятки миллионов людей, сотни тысяч умирают, и у тех, кто выздоравливает, течение болезни, ее тяжесть - разные. И это тоже зависит от физиологического состояния на момент заражения и, возможно, генетических факторов, ослабленного иммунитета и многого другого. Безусловно, любой болезнью люди болеют по-разному, но на уровне больших чисел появляется статистика, например, вероятность умереть или вылечиться. Поэтому для каждого можно рассчитать характерную для него смертность и летальность. Летальность показывает, какая доля людей, например, жителей какой-то страны умерли.

В случае с СOVİD-19 летальность, несомненно, выше, чем у гриппа, но точные значения этого параметра трудно оценить, так как мы наверняка не знаем количество бессимптомных зараженных.

Сейчас ведутся интенсивные исследования СOVID-19, которые продолжатся и тогда, когда пандемия сойдет на нет. В ходе своих изысканий ученые пытаются методами геномного секвестирования и биоинформатики выявить, какие человеческие гены могут влиять на течение болезни. Изменчивость вируса тоже, в принципе, может приводить к тому, что некоторые его штаммы более патогенны, или контагиозны, чем другие. Пока точных данных на этот счет нет, но со временем появится достаточный объем сведений, чтобы судить, так это или нет.

Пандемия обозначила эволюцию нашего незнания, и в ходе ее развития возникали масса гипотез и мнений, многие из которых были очевидно безосновательны с самого начала. Вспомним хотя бы, что когда только началась вспышка коронавируса в Китае, высказывались «авторитетные» мнения, что новый вирус более специфично и тяжело поражает людей азиатской расы. Что, конечно, было полной глупостью и основывалось на том, что вирусом поражены только китайцы, хотя это естественно, ведь эпидемия и началась в Китае. По-видимому, все же верно то, что пожилые люди в целом более подвержены риску при этом заболевании. Впрочем, это утверждение относится к очень многим болезням. С другой стороны, пока неясно - виной тому собственно возраст человека или же сопутствующие заболевания, которые могут привести к осложнениям. Именно в связи с демографией населения в итальянской Ломбардии была такая высокая смертность. Но это не значит, что в абсолютных числах число умерших пожилых людей должно быть больше, чем число умерших молодых. По оценкам, в настоящее время вероятность умереть у людей старше 65 лет в два раза выше, чем у тех, кто моложе этого возраста. Но если число заболевших молодых будет в несколько раз больше, чем пожилых, то и число умерших молодых будет больше.

- Многие ученые в борьбе с пандемией надеются на коллективный иммунитет. Мол, все должны заразиться, переболеть, и вот тогда пандемия исчезнет. Но настораживает летальность от коронавируса - если Германии она составляет 1%, то в Италии достигает 4,2%. Какой ценой можно добиться коллективного иммунитета в стране, скажем, с 10-миллионным населением?

- Понятие «коллективный иммунитет» основано на эпидемиологических исследованиях большого количества различных инфекций, но не конкретно СOVİD-19. Пневмония СOVİD-19 – болезнь, вызванная новым вирусом, который, вообще говоря, не обязан следовать нашим представлениям о том, как вели себя вирусы, с которыми человечество сталкивалось ранее. Безусловно, организм человека всегда борется с болезнетворными бактериями или вирусами. В результате в крови инфицированных появляются специальные белки, антитела, которые могут узнавать и нейтрализовать возбудитель. Антитела остаются в крови и после окончания болезни, и у них есть свойство памяти, которая позволяет при повторном заражении тем же возбудителем не заболеть или переболеть не в тяжелой форме. Но это правило не всегда работает и память антител может быть длинной, на всю жизнь, а может короткой. Поэтому очень важно определить, насколько длительный иммунитет к COVID-19.

Коллективный иммунитет возникает тогда, когда большинство людей уже переболело, и вирусу, который выходит наружу от больного, не на ком развиваться, потому что все или почти все люди устойчивы к этому конкретному вирусу. Есть математические модели, которые показывают, что при 40%-60% иммунности в популяции эпидемия должна сойти на нет. Поэтому очень важно как можно точнее знать, сколько людей в стране уже переболело. Если у человека есть антитела, но нет вируса, то он считается переболевшим и выздоровевшим. Для того, чтобы определить, сколько же людей переболели, необходимо хорошим, достоверным тестом провести массовое тестирование населения на наличие антител.

Но тут есть ряд проблем. Во-первых, те тесты, которые врачи имеют на вооружении сейчас, недостаточно специфичны, то есть нет уверенности в том, что они дают реакцию именно на COVİD-19, а не на родственные коронавирусы, которые вызывают обычную простуду. Второе - мы не знаем, насколько длителен и устойчив иммунитет к COVİD-19. Ведь по-хорошему, для ответа на такой вопрос надо было бы переболевших людей еще раз инфицировать, что, по этическим соображениям, делать, конечно, никто не будет. В общем, на сегодня, если у человека обнаружили антитела к COVİD, то это не означает, что он ничем не рискует прогуливаясь без маски по городу, посещая кафе, и др.

Сейчас многие страны будут постепенно ослаблять карантин. Но до сих пор число имеющих иммунитет, если верить существующим несовершенным тестам, не выше 10%-20%, и, следовательно, вирусу еще есть где развернуться. Кроме того, сами цифры в 10%-20% вызывают серьезные вопросы. Предположим, в стране с 10-миллионным населением провели тестирование и выявили 10% переболевших коронавирусом. Тогда мы должны предположить, что в стране переболел 1 миллион человек. При летальности в 1% 10 тысяч должны были бы скончаться. Но если такого количества смертей не было зарегистрировано, значит мы что-то не понимаем. Или летальность значительно ниже, или наши тесты врут и число переболевших значительно ниже. Но если последнее предположение верно и большинство людей еще не болели, то, значит, выпуская людей на улицу, мы подвергаем их риску и можем получить новую волну эпидемии. В данном случае математические модели становятся бессмысленными, для их использования нужны точные данные, а их недостаточно.

- Беспрецедентная гонка за создание вакцины идет сейчас по всему миру. Американский производитель лекарств Pfizer и его немецкий партнер BioNTech тоже на днях сообщили, что готовятся испытать на людях свою экспериментальную вакцину. И подобная информация появляется чуть не каждый день. А каковы в реальности сроки создания спасительной вакцины?

- Сейчас разрабатывается не менее 100 вакцин, но почти все они находятся на стадии лабораторных исследований, окончания которых в ближайшее время ждать не стоит. Вакцина требует времени на разработку, испытаний ее безопасности и эффективности. Значительное время уходит на подготовку регистрационных документов. Возможно, многие государства пойдут на ослабление требований к процессу регистрации вакцин против COVID-19. В любом случае на появление работающих и безопасных вакцин потребуется более года, а скорее всего - существенно больше. Затем потребуется время на налаживание производства, ведь если речь идет о поголовном вакцинировании, потребуются миллиарды доз. Сейчас такое время, что даже такая страна как США сталкивается с трудностями по производству масок в достаточном количестве, что уж говорить о массовом производстве вакцины.

- ВОЗ признала, что начались исследования воздействия вакцины БЦЖ на коронавирус. В Нидерландах проходят исследования с участием 1000 врачей и медсестер, которых вакцинировали либо вакцину БЦЖ, либо плацебо. Так же исследуют 1600 человек в возрасте 60 лет и старше, чтобы определить, может ли вакцинация БЦЖ снизить риск заражения или серьезного течения заболевания у пожилых людей. Подобную работу ведут и ученые Австралии и Англии. В Германии работают с 1000 добровольцев из клиник и служб скорой помощи. Так вот, население Азербайджана почти на 100% вакцинировано БЦЖ. Это может нас как-то обнадежить?

- Возможно, БЦЖ немного повышает общий иммунитет. Но никаких доказательств специфического эффекта прививки БЦЖ на течение заболевания, вызванного COVİD-19, нет. То же самое с препаратом против малярии, эффективность которого для борьбы с коронавирусной пневмонией не доказана. Сейчас многие из старых препаратов проверяют на эффективность при лечении коронавирусной инфекции. Это вообще-то похоже на поиски под фонарем потерянного ключа – может, повезет, а может, и нет…

- Один германский политик сказал, что именно вирусологи убедили правительства в борьбе с COVİD-19 ввести страну в искусственную карантинную кому. И теперь вопрос в том, при каких показателях эпидемии можно начать снимать ограничения и открывать границы. Есть ли такие параметры?..

- Слава Богу, что экспертов эпидемиологов и вирусологов слушают и карантинные меры оказываются эффективными в борьбе с пандемией. Судя по новостям, эпидемия в странах, где был введен карантин, стабилизируется или начинает убывать. В Китае жесткий карантин однозначно сработал. Но чтобы доказать эффективность карантина, нужно поставить эксперимент: в одном регионе установить карантин, а в другом не вводить никаких ограничений, а потом наблюдать, что будет происходит в этих двух зонах. Естественно, когда вопрос касается живых людей, этого делать никто не будет.

Карантин применяли еще во время эпидемий в средние века, здесь нет ничего нового. В целом ограничительные меры работают, и стабилизация эпидемии в ряде регионов - заслуга карантина. Что же касается того, когда отменять карантин, то тут пересекаются вопросы эпидемиологии и политики. Понятно, что когда закрыты предприятия и бизнесы, люди теряют средства к существованию и с этим надо что-то делать, они могу перестать выполнят требования карантина от безысходности. Самым верным было бы принимать решения на основании достоверных данных по количеству переболевших людей. Кстати, в плане оптимизации, совершенствования тестов по антителам идет широкая работа во всем мире. Количество заболевших, которые поступают в клиники, само по себе не может служить показателем того, отменять карантин или нет. Ведь после снятия карантина число больных неминуемо повысится, если не достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета. Те люди, которые не болели, честно сидели во время карантина дома и выполняли все предписанные ограничения, будут в первую очередь в группе риска. Лично мое мнение - карантин нужно продолжить. Ведь его вводят не для того, чтобы всех вылечить, а чтобы не грохнулась медицинская система. Если сразу отменить ограничения и выпустить людей наружу, то может быть так, что число больных увеличится в десятки раз. Люди будут умирать уже не только от коронавируса, но и от других заболеваний, потому что все врачи будут задействованы в борьбе с COVİD-19.

- В одном из интервью вы как-то сказали, что для вируса человек – кусок мяса. В нашей стране, как и повсюду, сегодня очень много людей, не верящих в существование коронавируса и, следовательно, в его опасность. Эти сторонники различных конспирологических теорий, заговоров, антипрививочного принципа уверены, что их никакая пандемия не коснется. Наверняка и вам знакомо это явление.

- Люди, не верящие в существование коронавируса, прежде всего подвергают опасности здоровье других людей. С одной стороны, ковид-диссидентов можно понять. Какими бы большими не были цифры в сводках о пандемии, людям трудно поверить в то, чего они не видели сами. Ведь у большинства их друзья и близкие короновирусом не заразились, все живы, все хорошо. Но эффективность карантина зависит от того, насколько общество готово взвалить на себя груз ограничений. Цена ошибки очень велика. Поэтому и государству, и СМИ надо как-то работать, убеждать население, используя не только карательные методы.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что видел отчеты разведки, указывающие на то, что новый коронавирус появился в лаборатории в китайском городе Ухань...

- На основе анализа последовательности РНК COVID-19 с совершенной уверенностью можно сказать, что не было никакого доктора «Зло», который создал, намеренно сконструировал этот вирус, чтобы всем досадить. Все утверждения об обратном - чистая конспирология от людей, которые не понимают, о чем говорят. COVİD-19 ничем принципиальным не отличается от других короновирусов - своих родственников. Ему просто повезло, что он научился больше заражать, а иногда убивать людей. В том, что этот вирус распространился по всему миру из Китая, нет никаких сомнений. А вот на вопрос, пришел ли этот вирус непосредственно от летучей мыши или просочился из лаборатории в Ухане, ответить невозможно. Такой ответ можно было бы получить, если найти очень близкого родственника СOVİD-19 у летучих мышей в пещерах Уханя. Не думаю, что сейчас кто-то этим станет заниматься. Но нет никаких сомнений в том, что СOVİD-19 не является направленно созданной китайцами, американцами, инопланетянами или еще кем-то инфекцией.