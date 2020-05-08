Сильное землетрясение в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 5 произошло недалеко от Душанбе в 17:55 по местному времени, данных о жертвах и разрушениях пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям.

"Эпицентр подземного толчка магнитудой 5 находился в пяти километрах восточнее Душанбе в районе города Вахдат", - рассказала представитель комитета.

В то же время Sputnik Таджикистан пишет, что сильные толчки ориентировочной силой 5-6 баллов ощущались в столице Таджикистана - Душанбе.



По словам пользователе соцсетей, землетрясению предшествовал сильный подземный гул. Многие рассказали о том, что из шкафов падали посуда, книги и сильно раскачивались люстры.