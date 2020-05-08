Новые случаи заражения COVID-19 в оккупированном Карабахе

В оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорном Карабахе зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщает Sputnik Армения, инфицированные COVID-19 находятся в изоляции.

Всего в Нагорном Карабахе выявлено 14 случаев коронавируса.

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