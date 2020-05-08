Президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что вторая вспышка нового коронавируса, ожидаемая специалистами осенью, может нанести ущерб его репутации и помешать переизбранию на ноябрьских выборах. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post, которая ссылается на свои источники среди советников американского лидера, сообщает ТАСС.

Некоторые из них назвали хозяина Белого дома "мрачным и потрясенным своей снижающейся популярностью". В частных разговорах, по информации издания, Трамп "изо всех сил пытается понять", как все внезапно изменилось: от уверенности в переизбрании к пониманию того, что он проигрывает по популярности Джозефу Байдену, являющемуся сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии.

По данным советников главы американского государства, бывший вице-президент Байден опережает Трампа даже по опросам, проводимым избирательной кампанией самого республиканца.

The Washington Post отмечает, что Трамп сейчас сконцентрирован на планах по восстановлению экономики страны после пандемии нового коронавируса. Президент считает, что успех в этом деле обеспечит ему победу над соперником на президентских выборах. Глава вашингтонской администрации также намерен летом возобновить свои выступления перед сторонниками в различных штатах.

Джозеф Байден - единственный претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.