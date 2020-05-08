В Саудовской Аравии антирекорд по COVID-19: 1 912 новых зараженных

Рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Саудовской Аравии – более 1,9 тысячи человек, сообщает минздрав королевства.

По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявлены 1 912 новых зараженных, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 39 048, выздоровели 11 457 человек, скончались 246.

Ранее саудовские власти предупредили, что из-за несоблюдения ограничительных мер число заразившихся коронавирусом в королевстве может достигнуть 200 тысяч. Такое разитие событий может привести к тому, что система здравоохранения не сможет справиться с ситуацией.

В течение нескольких недель в Саудовской Аравии количество выявленных случаев заражения коронавирусом не опускается ниже показателя в 1,7 тысяч в день.