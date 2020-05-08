Километровая очередь в Швейцарии за бесплатной едой

В Женеве более тысячи человек выстроились в очередь, чтобы получить бесплатные продуктовые наборы, так как эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на незащищенные слои населения, сообщает Reuters.

Отмечается, что очередь растянулась более чем на один километр. По сообщению агентства, люди начали собираться уже в 5 часов утра.

По данным благотворительной организации Caritas, в 2018 году в стране с населением около 8,6 млн человек 660 000 человек были бедными. В частности, это одинокие родители и люди с низким уровнем образования, которые не могут найти работу.