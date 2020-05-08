Турция предупреждает Хафтара
Незаконные вооруженные формирования Хафтара усилили атаки, целью которых в том числе стало турецкое посольство в Триполи, говорится заявлении Министерства иностранных дел Турции.
В коммюнике турецкого внешнеполитического ведомства говорится о готовности Анкары открыть ответный огонь по позициям боевиков Хафтара в случае повторения подобных инцидентов.
"Связанные с Хафтаром незаконные формирования в последние дни усилили нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Только 9 мая связанные с Хафтаром элементы запустили более 100 ракет и вели интенсивный артиллерийский обстрел по центру Триполи. В результате этих нападений, целями которых были дипломатические миссии, включая наше посольство в Триполи, аэропорт Митига, готовящиеся ко взлету гражданские самолеты и другая гражданская инфраструктура, погибли и получили ранения гражданские лица. По этой причине мы вновь подчеркиваем, что если наши представительства в Ливии и наши интересы будут поставлены под удар, то мы будем считать формирования Хафтара законной целью для ответного удара", - цитирует ТАСС коммюнике.